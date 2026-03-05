Ціни на АЗС продовжують зростати: скільки коштує бензин, дизель та автогаз сьогодні

Середня вартість бензину марки A-95 зросла до 68,28 грн/л.

Середні ціни на пальне на АЗС України у четвер, 5 березня, продовжили зростати, повідомляє портал "Мінфін".

Зазначається, що середні ціни на бензин марки А-95 преміум зросли на 63 копійки - до 72,3 грн/л. Звичайний 95-й у середньому подорожчав на 1,08 грн - до 68,28 грн/л

Водночас дизель 5 березня додав ще 1,55 грн, підскочивши у середньому до 68,95 грн/л.

Автогаз же, за інформацію аналітиків, сьогодні подорожчав на колонках у середньому до 40,23 грн/л (+0,26 коп/л).

Якщо розглядати всі мережі, то найнижча середня ціна на 95-й преміальний бензин фіксується мережі Motto - 66,98 грн/л, а найвища в мережі КЛО - 74,89 грн/л.

У мережі "Укрнафта" бак преміального 95-го заливають в середньому по 71,99 грн/л, а на ОККО та WOG – 73,99 грн/л. Водночас UPG заправляє по 70,90 грн/л.

Звичайний бензин марки А-95-й сьогодні продає більше мереж. Згідно з даними аналітиків, найнижча середня ціна зафіксована в мережі "Катрал" – 61,99 грн/л, а найвищий цінник у ОККО та WOG – 70,99 грн/л. При цьому UPG продавала 95-й бензин в середньому по 67,9 грн/л.

Мережа "Укрнафта" готова поповнити бензобаки водіїв 95-м бензином за 68,99 грн/л. Водночас популярний дискаунтер БРСМ-Нафта продавав паливо по 65,72 грн/л, а SOCAR – 69,99 грн/л.

Найдешевший дизель українцям 5 березня пропонує мережа UGO. Тут середня ціна літра у середньому становить 62,9 грн. Якщо потрібен дорогий дизель, то його запропонує КЛО – 73,59 грн/л.

Мережа "Укрнафта" продає дизелем по 68,99 грн/л, популярний дискаунтер БРСМ-Нафта - по 66,99 грн/л, а ОККО та WOG - по 70,99 грн/л.

Війна в Ірані і ціни на бензин - останні новини

Ціни на нафту стрімко зростають через війну в Ірані та блокування Ормузької протоки. На цьому тлі ціни на АЗС в Україні зросли до 70-81 гривні.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін очікує, що ціни на бензин та дизель в Україні перевищать 100 гривень за літр.

