'Це огидний терористичний акт': Азербайджан вимагає вибачень від Ірану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагає від офіційного Ірану пояснень та вибачень за атаку БпЛА на цивільні об'єкти.

Нахчиванський міжнародний аеропорт в Азербайджані був атакований безпілотним літальним апаратом, запущеним з території Ірану. Ще один дрон впав біля будівлі школи. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що з іранського боку було скоєно терористичний акт, повідомляє Report.

Алієв підкреслив, що цілями обстрілу стали цивільні об'єкти та зазначив, що Азербайджан вимагає пояснень щодо ситуації та вибачень.

"Азербайджан рішуче засуджує цей огидний терористичний акт, ті, хто його вчинив, повинні бути негайно притягнуті до відповідальності. Іранські чиновники повинні надати пояснення і вибачитися перед азербайджанською стороною, винуватці цього терористичного акту повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - заявив Алієв.

Росія збила літак "Азербайджанських авіаліній"

Раніше УНІАН повідомляв, що 25 грудня 2024 року неподалік аеропорту Актау в Казахстані розбився пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній", який виконував рейс із Баку до Грозного. За даними Reuters, посилаючись на джерело в уряді Азербайджану, пасажирський літак збили з російського зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С". Примітно, що в результаті авіакатастрофи тоді загинули 38 людей, ще 29 змогли врятуватися. В Азербайджані офіційно заявили, що літак втратив керування через вплив засобів радіоелектронної боротьби з боку Росії.

Алієв поклав на представників РФ провину в аварії літака в Актау і звинуватив в спробах приховати обставини інциденту. Президент Азербайджану вимагав від РФ покарати винних, а також "повної прозорості та людської поведінки".

Також ми писали, що президент РФ Володимир Путін приніс вибачення президенту Азербайджану Ільхаму Алієву у зв'язку з катастрофою літака, яка сталася в Казахстані. В заяві пресслужби Кремля вказується, що "трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії". Додається, що Путін "висловив глибокі та щирі співчуття сім'ям загиблих, а також побажав якнайшвидшого одужання постраждалим".

