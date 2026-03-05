Україна уразила фрегат 'Адмірал Ессен', він більше не може бити 'Калібрами', - джерела

Корабель отримав критичні пошкодження, які суттєво обмежують можливість застосування ним крилатих ракет "Калібр".

Під час атаки на порт "Новоросійськ" у ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони уразили фрегат "Адмірал Ессен" – носій восьми крилатих ракет "Калібр". Удар припав по середній надбудові корабля.

Як повідомили джерела УНІАН у спецслужбі, унаслідок ураження вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу, пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який виявляє радіолокаційне випромінювання та створює перешкоди.

Разом з тим, уражено радари підсвічування цілей ЗР-90 "Орєх", що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу, а також ймовірно пошкоджено основний оглядовий радар "Фрегат-М2М", який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.

Відео дня

За словами співрозмовника, під час операції СБУ прорвала щільну й багаторівневу систему ворожої ППО навколо Новоросійської бухти та порту. Пожежа на палубі тривала близько 18 годин – це свідчить про серйозні внутрішні руйнування та ускладнену роботу аварійних команд.

Джерела підтвердили, що корабель отримав критичні пошкодження, які суттєво обмежують можливість застосування ним крилатих ракет "Калібр". Наразі фрегат не може завдавати ударів по території України.

Атака на Новоросійськ - головні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони вразила морський тральщик "Валентін Пікуль". Також отримали серйозні пошкодження протичовнові кораблі "Єйськ" та "Касімов".

Під час атаки також було уражено радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2" та шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхарис". Пожежа в порту тривала всю ніч.

Удар по Новоросійську також зачепив стратегічний нафтоналивний термінал "Шесхарис", де виникла пожежа.

Вас також можуть зацікавити новини: