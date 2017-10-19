Крим - велика перемога Путіна: що писала про політику Собчак, яка зібралася у президенти

Телеведуча Ксенія Собчак оголосила про участь у виборах президента Росії в 2018 році. Вона захопилася політикою на хвилі протестів у Росії, що почалися в 2011 році. У 2012 у неї в квартирі провели обшук і вилучили гроші. Тоді вона зустрічалася з опозиціонером Іллею Яшиним. Вона розлучилася з ним у грудні 2012 року, і вже в лютому 2013 року вийшла заміж за актора Максима Віторгана.

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Зупинивши свою опозиційну діяльність, дочка екс-мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака продовжувала писати про свої погляди на російську дійсність у Twitter, де в неї півтора мільйона підписників. Meduza зібрала політичні твіти нового кандидата в президенти.

13 вер. 2016 р. - "Я і так вирішила не йти на вибори,а тут ще ідеальне пояснення знайшлося".

6 бер. 2014 р. - "Якщо Путін поверне Росії Крим безкровно,залишиться в історії великим.і нічого з цим не поробиш. #простофакты"

9 бер. 2014 р. - "Я вважаю,що якщо безкровно(!!) Крим стане нашим-то це буде велика перемога Путіна"

22 бер. 2014 р. - "до речі, всі мої друзі проти Криму - я в гордій самоті вважаю, що це блискуче розіграна політична комбінація"

17 січ. 2016 р. - "Завжди говорила - Донбас був розмінною монетою,і ось Сурков нарешті її розміняв. І непогано розміняв - скасування санкцій і прощений Крим"

1 мар. 2014 р. - "Я не порівнюю Сирію і Крим. Я порівнюю принцип. Принцип дотримання міжнародного права.якщо ми вимагали цього від США,то зобов'язані дотримуватися"

12 груд. 2011 р. - "Все довідалася-Прохоров був знову покликаний для відводу голосів на себе.все узгоджено.кремль зрозумів, що потрібна альтернатива". (Михайло Прохоров - російський мільярдер, учасник президентських виборів 2012 року, на яких він зайняв 3 місце, 2 місце в Москві і Санкт-Петербурзі)

6 вересня. 2012 р. - "Кожен раз коли Путін жартує,в Росії вмирає один журавель"

19 вер. 2013 р. - "Кожен раз коли Путін жартує про гомосексуалізм десь помирає Панда"

1 мар. 2014 р. - "Ось я вам казала,що Путін -не про гроші вже давно,а про "увійти в історію". Олімпіада-добре,але апетити ростуть.>"

20 груд. 2012 р. - "Розкрито секрет путіна-він нічого про розкрадання не знає-тому і не старіє..."

29 груд. 2012 р. - "@KSHN невже ти справді думаєш,що все що відбувалося з моєю родиною цей рік- "постановка"а я -мата харі Путіна?я просто повірити не можу:("

15 чер. 2013 р. - "Наступний законопроект Мізуліної буде пов'язаний із згубним впливом Чупа-чупса на демографічну ситуацію в країні..."

10 груд. 2011 р. - "Як же круто! Прийшла на йогу-вся група йде на мітинг!:)"

10 груд. 2011 р. - "А ось Онищенко не рекомендує йти на мітинг через грип!!!що робити?ідея поїхати на болотну стає реальним ризиком для життя..:)"

15 груд. 2012 р. - "Мене затримали"

15 лип. 2012 р. - "Якщо вам наснилася Ксенія Собчак-значить скоро у вас буде обшук"

2 серп. 2012 р. - "Гудков,Навальний..всіх зараз хочуть посадити,а мене-тільки пограбувати. Вважай ,пощастило"

Як повідомляв УНІАН, у травні 2017 року Собчак записала відеозвернення до президента України Петра Порошенка, розкритикувавши його через заборону російських соцмереж. Відео опублікував сайт, "натхненником якого був і залишається Олесь Бузина".