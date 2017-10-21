Вперше за п'ятдесят років: Канада направила субмарину до берегів Японії

Канада вперше за майже 50 років направила до берегів Японії дизельний підводний човен, повідомляє "112 Україна" з посиланням на телеканал CBC News.

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Зазначається, що субмарина Chicoutimi вийшла з бази Ескімолт у вересні для участі в патрулюванні Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Цього тижня човен прибув до Йокосука в Японії.

У військово-морському флоті Канади не розкрили інформацію, які завдання виконуватиме судно і де конкретно нестиме службу, але зазначили, що його присутність "підкреслює стратегічну важливість регіону для Канади".

Chicoutimi залишатиметься в Азії до березня 2018 року. Субмарина озброєна 24 торпедами, шістьма 21-дюймовими торпедними апаратами і не несе на борту ядерної зброї.

ВМФ Канади має чотири подібних дизельні підводні човни типу Victoria.

Напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зберігається через військові навчання.