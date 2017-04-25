Підводний човен США прибув до берегів Південної Кореї (фотогалерея)

Американський підводний човен прибув у Південну Корею. Озброєний ракетами "Томагавк" атомний підводний човен ВМС США "Мічиган" повинен приєднатися до ударної групи на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон", повідомляє Русская служба ВВС.

Одночасно з цим, як відомо, в КНДР провели військові навчання.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп направив до Корейського півострова американську авіаносну групу кораблів на чолі з авіаносцем «Карл Вінсон» у відповідь на посилення напруженості через випробування Пхеньяном балістичних ракет.

23 квітня два японські есмінці приєдналися до корабельної групи "Карла Вінсона" для демонстрації солідарності.

На тлі загострення відносин з'явилося повідомлення про затримання Пхеньяном громадянина США, який намагався виїхати з КНДР. У Північній Кореї затримано ще щонайменше двоє американських громадян.