У Швейцарії підліток з сокирою напав на перехожих

У неділю, 23 жовтня, 17-річний підліток, родом з Латвії, напав з сокирою на людей у швейцарській комуні Флумс. Про це повідомляє британське видання The Sun.

Юнак атакував місцевих жителів, що гуляли в сквері, і поранивши кількох з них, втік на вкраденій машині, потрапивши при цьому в аварію.

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Через деякий час зловмисник з'явився в магазині на заправці в комуні і продовжив здійснювати напади. Прибула на АЗС поліція відкрила вогонь по хлопцеві і поранила його. Після цього підліток був арештований і доставлений в лікарню.

Точну кількість та стан потерпілих поки невідомо, але їх кількість не перевищує десяти. За даними поліції, інцидент не має відношення до тероризму.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Мюнхені чоловік з ножем поранив кількох перехожих і зник.