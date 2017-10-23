У Бразилії одразу 245 екстремалів разом стрибнули із мосту (відео)
11:16, 23 жовтня 2017Світ
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Бейс-джампери обрали 30-метровий міст у штаті Сан-Паулу.
Одразу 245 екстремалів разом стрибнули із мосту у Бразилії. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Бейс-джампери обрали 30-метровий міст у штаті Сан-Паулу. Вони зістрибнули майже одночасно і зависли над водою на втіху глядачам, що зібралися на березі. Зрештою, дехто із екстеремалів вирішив піднятися на міст, а інші обрали пірнути у річку.
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Аби все відбулося за планом і без нещасних випадків, організатори використали двадцять кілометрів мотузки.
Тепер - відчайдухам залишилося дочекатися вердикту представників книги рекордів.
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