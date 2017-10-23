У столиці Мексики до Дня мертвих пройшов парад Катріни (фотогалерея)

У столиці Мексики до Дня мертвих відбувся карнавал, присвячений Калавері Катріни. Сотні жінок одяглися в костюми, що відтворюють образ із відомої гравюри мексиканського художника Хосе Гвадалупе Посади.

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Такі паради традиційно проходять напередодні Дня мертвих - свята, присвяченого пам'яті померлих. Він проходить щорічно 1 і 2 листопада. За повір'ям, у ці дні душі померлих родичів відвідують рідний дім.

Як відомо, святкування календарно збігається з двома католицькими святами - Днем всіх святих (1 листопада) і Днем всіх душ (2 листопада). Традиції, пов'язані зі святом, включають в себе створення приватних вівтарів на честь покійного, що включають черепи з цукру, вербену, улюблені продукти та напої померлого та відвідування могили з цими подарунками.

У 2003 році свято було внесено ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини людства.

День мертвих стали відзначати на території сучасної Мексики ще стародавні народи, такі як ольмеки та майя. У період до іспанської колонізації місцеві жителі часто тримали в будинках справжні черепи померлих - як своєрідну сімейну реліквію. В часи імперії ацтеків свято, схоже на День мертвих, відзначалося в дев'ятий місяць ацтекського календаря, який припадає на сучасний серпень. Ацтеки святкували місяць, під час якого шанувалася богиня Міктлансіуатль - богиня смерті. У сучасній міфології цієї богині відповідає символ Катріни.

Також відомо, що "Калавера Катріни" або просто "Катріна" - цинкова гравюра мексиканського художника Хосе Гуадалупе Посади, створена в 1913 році. Зображення часто використовується в художніх композиціях, присвячених Дню мертвих, таких як вівтар і «костюм-калавера».

Фігурка, зображена в прикрашеному квітами капелюсі, модному на початку XX століття, покликана показати, що багаті й модні, незважаючи на їх претензію на важливість, так само смертні, як і всі інші.