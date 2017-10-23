Парламент Каталонії призначив засідання про проголошення незалежності

У Каталонії 26 жовтня відбудеться засідання парламенту, на якому може бути проголошена незалежність регіону, повідомляє El Pais.

За даними видання, таке рішення прийнято на засіданні президії парламенту, яке пройшло вранці 23 жовтня.

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Попередньо, в рамках засідання на 17.00 за місцевим часом заплановано виступ голови уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.

Уряд Іспанії 21 жовтня вирішив застосувати 155-ю статтю конституції.Влада Каталонії виступила проти таких кроків Мадрида.

В рамках цього рішення влада Іспанії пропонує відсторонити від посад каталонський уряд (женералітат) і протягом шести місяців оголосити про проведення дострокових виборів до місцевого парламенту.