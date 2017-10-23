У МЗС Британії розповіли про два можливі напрямки співпраці з Росією

Попри складні відносини з РФ Британія вважає можливою співпрацю з Росією за напрямками, де країни мають спільні пріоритети.

Про це глава МЗС Британії Борис Джонсон заявив у понеділок на конференції, організованій Королівським інститутом міжнародних відносин (Chatham House), як пише "Європейська правда".

Джонсон висловив жаль з приводу того, що сьогодні відносини Лондона з Москвою є складними.

"20 років тому було неможливо уявити, що у нас будуть такі відносини. Я щиро вірив, що ми зможемо привітати Росію в суспільстві демократичних націй таким чином, який був передбачений Біллом Клінтоном та іншими в 1990-х роках", - заявив Джонсон.

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За його словами, сьогодні потрібно розібратися в тому, чому цього не сталося.

"Потрібно розібратися, як ми втратили Росію, що пішло не так, тому що я думаю, що з обох сторін були помилки. Але ми є там, де ми є", - підкреслив Джонсон.

Втім, Джонсон вбачає принаймні два напрямки, за якими співпраця з РФ можлива.

"Є речі, де ми, звичайно, маємо спільні пріоритети. Це співпраця у сфері боротьби з тероризмом. І наближається чемпіонат світу з футболу… Є справи, які ми можемо робити спільно з Росією", - додав глава британського МЗС.

Про відносини з РФ Джонсон говорив у відповідь на запитання глави комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та глави російської делегації в ПАРЄ Олексія Пушкова. Примітно, що він перебуває під санкціями України, США та Канади, але не під санкціями ЄС.

Візитом Пушкова у Лондон обурилося посольство України у Великій Британії.