Глава Держдепартаменту США Рекс Тіллерсон відвідав з неоголошеним візитом Афганістан. Як передає DW, у понеділок, 23 жовтня, він зустрівся з президентом країни Ашрафом Гані і обговорив з ним нову стратегію США щодо Афганістану, антикорупційні заходи і намічені на наступний рік парламентські вибори.

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Держсекретар США після зустрічі наголосив, що боротьба проти радикального ісламістського руху «Талібан» має бути продовжена поза будь-якими сумнівами, і що ісламісти мають усвідомити, що їм ніколи не вдасться здобути військову перемогу.

Візиту Тіллерсона передували масштабні теракти - лише 20 жовтня їхніми жертвами стали понад 70 осіб. Вибух під час вечірньої молитви в шиїстській мечеті в Кабулі забрав життя 39 осіб.

Кількість жертв вибуху в сунітської мечеті в окрузі Ду-Лайне провінції Гур становило 33 людини. Як заявив її офіційний представник, можливою метою теракту був один з військових командирів, запеклий супротивник радикального ісламського руху «Талібан», який разом зі своїми людьми прийшов на вечірню молитву.

Як повідомлялося, у вересні США відправили до Афганістану додатковий контингент військовослужбовців чисельністю 3 тисячі осіб. На території Афганістану вже перебувають близько 11 тисяч американських солдатів, які займаються стабілізацією обстановки в країні. Президент США Дональд Трамп, оголосивши, що контингент американських військ в Афганістані буде збільшено, зажадав, щоби й інші країни також розширили свою військову присутність у цій країні.