Каталонія вирішила оскаржити зняття статусу автономії

Влада Каталонії має намір оскаржити застосування статті 155 конституції Іспанії з боку Мадрида, передає Reuters.

Про це заявив представник автономії Жорді Турулл. За його словами, апеляція буде подана в конституційний суд країни.

У межах застосування статті 155 конституції влада Іспанії знімають у Каталонії статус автономії: уряд (женералітат) усувають від посад, протягом шести місяців оголошується про проведення дострокових виборів до місцевого парламенту.

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На 27 жовтня заплановане засідання парламенту Іспанії, на якому Мадрид має намір застосувати рішення щодо Каталонії.

Тим не менше, парламент Каталонії запланував на 26 жовтня засідання, на якому може бути проголошена незалежність регіону.