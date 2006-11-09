Рамсфелд назвав причину своєї відставки

Рішення про відставку Доналда Рамсфелда з поста глави Пентагону було ухвалене частково у зв`язку з політичною ситуацією в США, що змінилася після виборів до Конгресу . Про це в середу журналістам заявив сам Дональд Рамсфелд.

“Це буде інший Конгрес, інша атмосфера напередодні президентських виборів 2008 року. Мені здалося, так буде краще для всіх”, цитує слова Рамсфелда Reuters.

Нагадаємо, що про відставку міністра оборони США заявив у своєму зверненні до нації Джордж Буш. Заяву президента було присвячено підсумкам виборів до Конгресу. Проте Буш підкреслив, що рішення про відставку глави Пентагону було ухвалене у вівторок ще до початку голосування на виборах.

За наслідками голосування Республіканська партія вперше з 1994 року втратила більшість у Палаті представників. Підсумки виборів до Сенату ще остаточно не підбиті: і республіканці, і демократи мають шанси на більшість у верхній палаті.

У своїй промові Джордж Буш частково узяв на себе відповідальність за поразку республіканців і визнав, що однією з причин програшу стала незадоволеність громадян військовою кампанією в Іраку. Після цього президент оголосив про відставку Рамсфелда, запропонувавши на його посаду колишнього главу ЦРУ Роберта Гейтса. Кандидатуру Гейтса повинен затвердити новообраний Конгрес.

Лента.ру