На Кубі провели розслідування "акустичної атаки" на дипломатів США та назвали звинувачення "фантастикою"

На Кубі близько 2 тисяч експертів із різних областей, від криміналістів до математиків, провели розслідування інформації про "акустичну атаку" на співробітників дипломатичних установ США. Відповідальний за безпеку дипломатів на Кубі полковник МВС Куби Раміро Рамірез заявив: "Це наклеп з боку США", повідомляє агентство Reuters.

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Представники влади США, зокрема президент Дональд Трамп, допускали можливість того, що 24 американських дипломати на Кубі постраждали через "акустичні атаки". За даними США, працівники дипмісії із кінця 2016 року страждали від різних симптомів, схожих на струс мозку. Вашингтон відкликав 60% дипломатичного персоналу в Гавані та розглядає можливість закриття дипмісії на Кубі.

Проведене розслідування, очолюване трьома співробітниками МВС та лікарем, встановило неможливість проведення таких атак. "Це неможливо, ми говоримо про наукову фантастику", - констатував полковник-лейтенант Хосе Алазо.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ опублікували запис "акустичної атаки" на дипломатів США на Кубі. Звук генерується імпульсами різної довжини та частоти та нагадує цвірчання комах.