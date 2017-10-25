Племінник кур'єра, який отримав від Ейнштейна записку замість чайових, продав її за $1,5 мільйона

Записка Альберта Ейнштейна продана на аукціоні в Єрусалимі за 1,56 млн доларів. У ній він виклав рецепт щасливого життя, повідомляє Бі-бі-сі.

Цю записку в 1922 році Ейнштейн дав кур'єру токійського готелю замість чайових. Вчений тільки що дізнався про присудження йому Нобелівської премії по фізиці і сказав кур'єру, що, якщо пощастить, ця записка виявиться набагато ціннішою за чайові.

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Автор теорії відносності читав лекції в Японії. Коли до нього в номер постукав кур'єр із посилкою, у Ейнштейна не виявилося грошей на чайові.

Замість цього він віддав кур'єру листок із блокнота з логотипом готелю Imperial Hotel Tokyo. На листку рукою знаменитого фізика було написано німецькою: "Спокійне і скромне життя принесе більше щастя, ніж гонитва за успіхом і постійне занепокоєння, яке її супроводжує". На продаж записку виставив племінник кур'єра.

Друга записка, написана Ейнштейном у той же час, говорить: "Де є воля, там є і спосіб". Вона була продана за 240 тисяч доларів, повідомив аукціонний дім "Віннерс".

Підсумкова ціна двох лотів виявилася значно вище очікуваної, заявив представник "Віннерс". За його словами, одну з записок купив європейський громадянин, який побажав залишитися невідомим.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно записну книжку Гітлера з телефонними номерами продали на аукціоні.