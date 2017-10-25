Штайнмаєр назвав російське вторгнення в Україну "відкритою раною" у відносинах Росії та Німеччини

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що російське вторгнення в Україну залишається «відкритою раною» у відносинах Росії і Німеччини.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав у Москві за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Від нормальних відносин ми ще далекі, є ще відкриті рани, невирішені питання, насамперед це стосується приєднання Криму і конфлікту в східній Україні, які є тягарем і продовжують залишатися тягарем для наших взаємин», - зазначив Штайнмаєр.

За його словами, «нинішній стан справ не може задовольняти нас і не повинен задовольняти нас».

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У свою чергу, Путін повідомив, що в ході переговорів порушувалися питання міжнародного порядку денного.

«Звичайно ж, торкнулися і стан справ в Україні. Пан президент прекрасно володіє цією темою. Нагадаю, під час перебування міністром закордонних справ він запропонував деякі рішення, які прямо пов'язані з його ім'ям. Сподіваюся, що в ході подальшої роботи вони будуть реалізовані», - сказав російський лідер.

«Ми з паном президентом укотре відзначили, що основою сталого всеосяжного врегулювання на південному сході України має бути неухильне виконання Мінських домовленостей. У цьому контексті обговорили і російську ініціативу про заснування місії ООН для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в зоні конфлікту», - додав Путін.