В Україні пройде Фестиваль європейського кіно

В рамках святкування Дня Європи в Україні відбудеться Фестиваль європейського кіно, що проходитиме з 3 по 10 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

Говорячи про святкування Днів Європи в Україні, він зазначив, що вражений масштабами їх святкування. «Мабуть, в країнах ЄС Дні Європи не святкуються на такому рівні, як в Україні», - сказав він.

За словами Ж. ПІНТУ ТЕЙШЕЙРИ, цього року під час Днів Європи в Україні більше уваги буде приділятися святкуванню в регіонах.

Він нагадав, що День Європи в Києві відбудеться 16 травня. Як завжди працюватиме європейське містечко, відбуватимуться публічні дебати, в яких можуть взяти участь українські громадяни. Є.ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА зазначив, що з сьогоднішнього дня 18 послів країн ЄС будуть відвідувати університети Києва, зустрічатися зі студентами і розповідати про відносини між ЄС і Україною.

Крім того, за словами голови Представництва ЄК в Україні, є «амбітна програма» святкування Днів Європи на заході, сході України та в Криму.

Зокрема, планується, що група послів країн ЄС відвідає ряд міст України, зустрінеться з представниками місцевої влади та побуває на підприємствах, в які залучено інвестиції країн ЄС.

Він також повідомив, що в Криму святкування Дня Європи відбуватиметься 4-6 червня. Планується відкрити Інформаційний центр ЄС в Севастополі та Сімферополі. «Вже настав час перейменувати День Європи на місяць Європи, враховуючи тривалість цих заходів», - сказав він.

Ж.ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА також зазначив, що на святкування не буде витрачатися коштів з бюджету України.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЕЄВ зазначив, що бюджет святкування Дня Європи складатиметься із спонсорських коштів, за рахунок внесків неурядових організацій та бізнесменів.

Він також зазначив, що ці кошти є набагато меншими, ніж політичні партії вкладають в свою рекламу.

К.ЄЛІСЄЄВ також нагадав, що святкування Дня Європи в Україні відбудеться вже всьоме. «Це свято є загальнонаціональним, і приємно, що з кожним роком все більше залучається до нього різних органів і установ», - сказав він.