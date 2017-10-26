Виступ лідера Каталонії скасували в останній момент

Глава уряду (женералітату) Каталонії Карлес Пучдемон скасував виступ, на якому, імовірно, збирався оголосити про проведення дострокових виборів у регіоні, передає Reuters.

Раніше газета La Vanguardia повідомила, що Пучдемон може зробити заяву про розпуск каталонського парламенту і скликання дострокових виборів 20 грудня.

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Заяву було намічено на 13.30 за місцевим часом (14.30 по Києву), потім її відклали на годину. Проте в результаті влада повідомила, що виступ скасовано.

Не виключено, що Пучдемон виступить в каталонському парламенті, засідання має розпочатися о 17.00 (18.00 по Києву).

На 27 жовтня заплановане засідання парламенту Іспанії, на якому Мадрид має намір застосувати статтю 155 конституції і таким чином зняти у Каталонії статус автономії.