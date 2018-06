Facebook, Twitter і Google дадуть свідчення в Сенаті США у справі про втручання РФ у вибори

Представники компаній Facebook Inc., Twitter Inc. і Google Inc. 31 жовтня дадуть свідчення в юридичному комітеті Сенату США у справі про можливе втручання Росії у вибори американського президента.

Про це в п'ятницю, 27 жовтня, повідомили в сенатському підкомітеті по боротьбі із злочинністю і тероризмом, передає DW.com.

Слухання будуть присвячені проблемі "російської пропаганди екстремістських матеріалів" у соцмережах, пояснили законодавці.

Раніше американський сенатор від штату Каліфорнія Дайєнн Файнстайн розіслала листи компаніям і особам, що мають відношення до розслідування, і запросила їх виступити на Капітолійському пагорбі.

Відповідні послання були, зокрема, спрямовані в Білий дім, юристу Дональда Трампа - Майклу Коену і приватній британській компанії Cambridge Analytica, яка використовує технології глибинного аналізу даних та залучалася командою республіканця під час виборчої компанії в США.

У суботу, 14 жовтня, Twitter передав комітету Сенату з розвідки імена користувачів, пов'язані з 201 обліковим записом в мережі мікроблогів. Компанія активізувала свої зусилля по наданню інформації після того, як була розкритикована за недостатньо серйозне ставлення до розслідувань, що проводяться в Конгресі щодо РФ.