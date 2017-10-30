Американський літак із баскетбольною командою на борту у повітрі зіштовхнувся із невідомим предметом (фото, відео)

У США літак із баскетболістами команди "Оклахома-Сіті Тандер" американської компанії Delta зіткнувся у небі із невідомим об’єктом. Про це повідомляє Metro.co.uk.

Видання повідомляє, що під час польоту із Міннеаполіса до Чикаго сталося зіткнення. Очевидці повідомляють, що вони потрапили у зону турбулентності. А вм'ятини побачили після приземлення. За припущеннями спеціалістів, у літак просто вдарився птах. Наразі в авіакомпанії проводять оцінку заподіяного збитку.