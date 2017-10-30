Американський літак із баскетбольною командою на борту у повітрі зіштовхнувся із невідомим предметом (фото, відео)
12:52, 30 жовтня 2017Світ
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Хоча спеціалісти вже припускають, що і літак просто врізались птахи.
Вм'ятини помітили вже після приземлення / фото Snapchat/Patrick Patterson
У США літак із баскетболістами команди "Оклахома-Сіті Тандер" американської компанії Delta зіткнувся у небі із невідомим об’єктом. Про це повідомляє Metro.co.uk.
Twitter/ realstevenadams
Видання повідомляє, що під час польоту із Міннеаполіса до Чикаго сталося зіткнення. Очевидці повідомляють, що вони потрапили у зону турбулентності. А вм'ятини побачили після приземлення. За припущеннями спеціалістів, у літак просто вдарився птах. Наразі в авіакомпанії проводять оцінку заподіяного збитку.
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