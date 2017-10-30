Росія використовує події в Каталонії для послаблення Європи - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Російська Федерація використовує події в Каталонії для послаблення Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ і співробітництва Королівства Іспанія Альфонсо Дастісом у Києві.

"Ми прекрасно знаємо, що Росія намагається використовувати ці події, щоб побудувати хибну логіку того, що відбувається в Європі", - наголосив Клімкін.

"Намагаючись поставити в один ряд події щодо незаконної окупації Криму, того, що відбувається у Каталонії, або те, що відбувається навколо Косово, і так само підтримуючи ті сили в Європі, які намагаються дестабілізувати ситуацію і послабити Європу, таким чином продовжуючи гібридну війну проти європейського проекту", - сказав Клімкін.

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За його словами, Україна та Іспанія мають спільні виклики і спільні завдання, над якими разом працюватимуть.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка становила 42% громадян, що мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував.

Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії.

Іспанія виступає проти незалежності Каталонії, і того ж дня іспанський сенат схвалив план уряду щодо запровадження прямого управління над Каталонією, а прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив про розпуск уряду Каталонії і каталонського парламенту.

Дострокові вибори в Каталонії призначено на 21 грудня.

Керівником уряду Каталонії тимчасово призначено першого віце-прем'єр-міністра Іспанії Сорайю Саєнс де Сантамарію.

Євросоюз і США заявили, що не визнають незалежність Каталонії.

Клімкін наголосив, що Україна підтримує територіальну цілісність Іспанії в межах міжнародно визнаних кордонів.