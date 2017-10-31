Голлівуд накрила хвиля секс-скандалів: ЗМІ розповіли про одного з ляльководів зоряного закулісся (відео)

У Голлівуді нова хвиля сексуального скандалу. Кіношний президент Голлівуду Кевін Спейсі 30-річної давності, як "легендарний" продюсер Вайнштейн, не згадував, але шокував своїм визнанням - так, він любить чоловіків.

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Вже понад 40 жінок звинувачують продюсера Харві Вайнштейна в сексуальних домаганнях і зґвалтуваннях. Серед них - зірки Голлівуду, сценаристи, манекенниці і костюмери.

Відомий продюсер продовжує заявляти про свою невинність, стверджуючи, що мав близькі стосунки з жінками тільки за взаємною згодою.

Вайнштейна вже виключили зі складу Американської академії кіномистецтв, яка присуджує премії «Оскар».

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А 30 жовтня відбувся новий виток секс-скандалу. Актор Кевін Спейсі зізнався, що у нього були стосунки з жінками і чоловіками, але тепер він «вибирає жити як гей». Він виступив із цим визнанням після того, як актор з серіалу «Стартрек» Ентоні Репп звинуватив його в сексуальних домаганнях. За словами Реппа, це відбулося в 1986 році, коли йому було 14 років. Спейсі підкреслив, що пам'ятає про це, і приніс Реппу вибачення за «вкрай недоречну п'яну поведінку».

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