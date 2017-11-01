У Пентагоні розповіли, навіщо збирають біоматеріал росіян

Збір біологічного матеріалу росіян пов'язаний із вивченням опорно-рухового апарату і не був навмисним, розповів російським журналістам представник навчального авіаційного командування (AETC) ВПС США Бо Дауні, передає РИА Новости.

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Цим дослідженням займається центр із молекулярних досліджень 59-ї медичної авіагрупи «для виявлення різних біомаркерів, пов'язаних з травмами». За словами Дауні, для досліджень було потрібно два набору зразків — з захворюваннями і контрольні зразки рибонуклеїнової кислоти (РНК) і синовіальної оболонки (густа еластична маса, що заповнює порожнину суглобів).

Перший комплект зразків надала «розташована в США компанія». Для продовження дослідження потрібні аналогічні зразки, тому їх довелося отримувати також з Росії. «Завданням є цілісність дослідження, а не походження [зразків]», — пояснив Дауні.

На сайті держзакупівель США Federal Business Opportunity 19 липня був опублікований тендер на купівлю 12 зразків РНК і 27 заморожених зразків синовіальної оболонки. При цьому зазначено, що зразки повинні належати представникам «російської» або європеоїдної рас.

Раніше президент Володимир Путін на засіданні Ради з прав людини згадав, що якісь люди «цілеспрямовано і професійно» збирають «біологічний матеріал» росіян.

«А ви знаєте, що біологічний матеріал збирається по всій країні, причому по різним етносам і людям, які проживають у різних географічних точках Російської Федерації? Ось питання: от навіщо це роблять?» — сказав президент. Факти збору були зафіксовані спецслужбами.