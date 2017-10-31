У Кремлі стоять на своєму: заявляють, що спецслужби РФ зафіксували збір емісарами біоматеріалу росіян
У Кремлі заявили, що таку діяльність ведуть "представники неурядових організацій та інших органів".
Спецслужби Росії мають інформацію про збір деякими емісарами та неурядовими організаціями біологічного матеріалу представників різних російських етносів.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
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«Ця інформація за лінією спеціальних служб РФ. Дійсно, деякі емісари ведуть таку діяльність, представники неурядових організацій та інших органів. Такі випадки були зафіксовані, й у спеціальних служб, природно, у президента ця інформація є», - сказав Пєсков.
Вчора, 30 жовтня, на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії не зрозуміло, з якою метою збирають біологічний матеріал представників різних етносів.