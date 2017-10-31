У Кремлі стоять на своєму: заявляють, що спецслужби РФ зафіксували збір емісарами біоматеріалу росіян

Спецслужби Росії мають інформацію про збір деякими емісарами та неурядовими організаціями біологічного матеріалу представників різних російських етносів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Ця інформація за лінією спеціальних служб РФ. Дійсно, деякі емісари ведуть таку діяльність, представники неурядових організацій та інших органів. Такі випадки були зафіксовані, й у спеціальних служб, природно, у президента ця інформація є», - сказав Пєсков.

Вчора, 30 жовтня, на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії не зрозуміло, з якою метою збирають біологічний матеріал представників різних етносів.