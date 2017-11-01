Трамп наказав посилити прикордонний контроль у США

Президент США Дональд Трамп розпорядився посилити прикордонний контроль. "Я тільки, що наказав Міністерству внутрішньої безпеки посилити нашу вже жорстку програму перевірки. Бути політкоректним добре, але не з цього питання!", - написав глава Білого дому в Twitter, передає РБК.

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В кінці жовтня Трамп підписав указ, який посилює правила в'їзду в США. Цей документ був підписаний американським президентом після того, як 24 жовтня, закінчився 120-денний заборона на прийом біженців з країн Близького Сходу.

Як зазначає Reuters, мова йде про 11 країнах стосовно яких введені додаткові заходи під час перевірки для в'їзду в США. У Держдепі повідомили, що члени сімей біженців, в тому числі, будуть повинні надати відомості про сім'ю та інформацію про місцезнаходження заявника за останні десять років.

Однак, у відомстві не уточнили, про які країни йдеться. Джерела Reuters повідомили, що додаткові заходи можуть торкнутися Єгипту, Ірану, Іраку, Лівії, Малі, КНДР, Сомалі, Південного Судану, Сирії та Ємену.