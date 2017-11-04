В ООН надійшло 31 звинувачення в секс-злочинах її персоналу

Організація Об'єднаних Націй (ООН) повідомила про 31 новому звинувачення в сексуальному насильстві та сексуальної експлуатації, отриманому в адресу її працівників. Ці скарги надійшли протягом трьох місяців з липня по вересень і стосуються подій різної давності, повідомили в прес-службі Генерального секретаря ООН в Нью-Йорку, пише DW.

15 звинувачень стосуються співробітників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 12 - військового персоналу миротворчих місій. З 31 випадку один був підтверджений, 14 стали предметом розслідувань, а інші знаходяться в стадії попередньої оцінки.

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У січні 2017 року ООН запровадила нову систему збору даних про звинувачення в сексуальній експлуатації і насильстві, щоб поліпшити свою прозорість. Завдяки новому підходу в ООН стали надходити скарги, що стосуються подій, які відбулися кілька років тому, повідомили в прес-службі організації в Нью-Йорку. У зазначеному 31 випадку мова йде як мінімум про 24 жінок та 6 дівчаток, які стали жертвами сексуальних злочинів співробітників ООН. У Центральноафриканській Республіці, Південному Судані, Демократичній Республіці Конго і Гаїті з потерпілими працюють адвокати ООН.