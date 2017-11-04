В Афганістані тимчасово заблокували Telegram та WhatsApp - ЗМІ

В Афганістані тимчасово заблокували месенджери Telegram і WhatsApp, повідомляє РБК з посиланням на афганське Міністерство телекомунікації в Facebook.

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Як наголошується в повідомленні, роботу месенджерів на території країни було припинено, щоб "вирішити технічні проблеми" і протестувати телекомунікаційні мережі, щоб покращити роботу Telegram і WhatsApp. У міністерстві зазначили, що "деякі люди скаржилися" на нестабільну роботу цих додатків в Афганістані.

У міністерстві підкреслили, що Telegram і WhatsApp призначені для комунікації та відправлення аудіоповідомлень", і вони не шкодять свободу слова. "Уряд є прихильником свободи самовираження і визнає громадянські права", - заявили у відомстві.

Агентство Reuters зазначає, що деякі ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомляли, що заборона на Telegram і WhatsApp був ініційований Національним управлінням безпеки для того, щоб перешкодити терористичного угрупування "Талібан" та іншим екстремістським організаціями використовувати месенджери, які шифрують повідомлення.

За даними Reuters, указ про блокування месенджера Telegram і WhatsApp датується 1 листопада. Додатки повинні були заблоковані "без зволікання" протягом 20 днів, сказано в документі, повідомляє агентство. За даними Reuters, Telegram і WhatsApp працювали стабільно на цьому тижні, а також в суботу, 4 листопада, як на державному стільниковому операторі Salaam, так і на приватних провайдерів.