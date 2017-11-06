Представник адміністрації Трампа має ділові зв'язки з оточенням Путіна - Paradise Papers

Комерційний секретар США Вілбур Росс, магнат у сфері приватного капіталу, має ділові зв’язки із представниками з оточення російського президента Володимира Путіна.

Про це йдеться у "Paradise Papers", які були оприлюднені Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань, пише ТСН з посиланням на The New York Times.

Читайте такожОфшорні фірми Roshen створювалися для мінімізації податків, а не передачі у "сліпий траст" - розслідування

«Один офшорний веб-сайт приводить до комерційного секретар Трампа, магната приватного капіталу Вілбура Росса, який має частку в судноплавній компанії, яка отримала понад 68 млн доларів доходів з 2014 року від російської енергетичної компанії, що належить зятеві президента Росії Володимира Путіна», - заявили журналісти.

Зокрема, йдеться про Navigator Holdings, яка бере участь у транспортуванні нафти та газу для російської енергетичної компанії «Сибур», акціонером якої є зять Путіна - Кирил Шамалов.

Тим часом, акціонери компанії «Сибур», наприклад, російський мільярдер Геннадій Тимченко, перебувають під санкціями в США.

Зауважимо, що «Сибур» - основний замовник компанії Navigator Holdings, який сплатив у 2016 році більше 23 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 5 листопада, міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив новий масив документів - "Райські досьє" (Paradise Papers).

Репортери, які входять до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, викрили нові схеми ухилення від сплати податків високопоставлених політиків, вивчивши близько 13,4 мільйона секретних документів.