Представник адміністрації Трампа має ділові зв'язки з оточенням Путіна - Paradise Papers

03:09, 06 листопада 2017
Світ
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Зокрема, йдеться про Navigator Holdings, яка бере участь у транспортуванні нафти та газу для російської енергетичної компанії.

Вілбур Росс / REUTERS

Комерційний секретар США Вілбур Росс, магнат у сфері приватного капіталу, має ділові зв’язки із представниками з оточення російського президента Володимира Путіна.

Про це йдеться у "Paradise Papers", які були оприлюднені Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань, пише ТСН з посиланням на The New York Times. 

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«Один офшорний веб-сайт приводить до комерційного секретар Трампа, магната приватного капіталу Вілбура Росса, який має частку в судноплавній компанії, яка отримала понад 68 млн доларів доходів з 2014 року від російської енергетичної компанії, що належить зятеві президента Росії Володимира Путіна», - заявили журналісти.

Зокрема, йдеться про Navigator Holdings, яка бере участь у транспортуванні нафти та газу для російської енергетичної компанії «Сибур», акціонером якої є зять Путіна -  Кирил Шамалов.

Тим часом, акціонери компанії «Сибур», наприклад, російський мільярдер Геннадій Тимченко, перебувають під санкціями в США.

Зауважимо, що «Сибур» - основний замовник компанії Navigator Holdings, який сплатив у 2016 році більше 23 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 5 листопада, міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив новий масив документів - "Райські досьє" (Paradise Papers).

Репортери, які входять до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, викрили нові схеми ухилення від сплати податків високопоставлених політиків, вивчивши близько 13,4 мільйона секретних документів.

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Теги: #офшорний скандал#Paradise Papers