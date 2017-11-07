"Люди соромили її за зайву вагу": Мерайя Кері зменшила собі шлунок за допомогою хірургів

Відома співачка Мерайя Кері останні кілька років то стрімко гладшала (її вага сягала більше 100 кілограмів), то знову втрачала вагу. Тепер же співачка зважилася на хірургічне втручання – вона вирізала собі частину шлунку.

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Як пише New York Post з посиланням на власне джерело, 47-річна Мерайя Кері зважилася на операцію заради схуднення. Адже зайві кілограми їй заважають рухатись, виступати на сцені та навіть загрожують її здоров'ю. Операцію провели ще в жовтні в одному з медичних центрів в Беверлі-Хіллз, але про неї стало відомо лише зараз, повідомляє 24tv.ua.

"Мерайя завжди пишалася своїми формами, але цього літа, коли наблизилася до кінця її серія виступів у Caesars Palace, і коли вона вирушила в тур із Лайонелом Річі, то помітила, що їй стало тяжче танцювати, і що на неї посипалося більше критики від людей, які соромили її за зайву вагу", – повідомляє джерело. Цього літа вага Мерайя Кері становила більше 100 кілограмів.