Британські парламентарі знов закликали уряд визнати Голодомор в Україні актом геноциду

У Палаті громад (нижня палата парламенту Великої Британії) закликають визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом проти українського народу, але британський уряд поки зберігає стриману позицію.

Читайте такожКанада засуджує злочини Голодомору та підтримує сучасну Україну - ТрюдоДебати про Голодомор 1932-1933 років в Україні, які транслювалися на сайті законодавчого органу, відбулися у Вестмінстерській залі британського парламенту.

Ініціатором дебатів виступила член правлячої Консервативної партії у Палаті громад Паулін Лейтем. Вона висловила сподівання, що парламент визнає, що штучний голод в Україні був геноцидом. За її словами, вона вже не вперше бере участь у дебатах щодо Голодомору в Україні та постійно закликає уряд Британії визнати Голодомор в Україні геноцидом.

“Я перебуваю сьогодні тут, щоби нагадати колегам про це злодіяння, яке сталося в Україні у 1932-1933 роках, і знову закликати, аби уряд визнав цей заполітизований прояв зла геноцидом”, - наголосила Лейтем.

Вона сказала, що Голодомор дослівно означає смерть від голоду. “І український Голодомор був навмисно організованою Йосипом Сталіним кампанією, щоб знищити значну частину українського населення”, - заявила Лейтем.

Також вона сказала, що точна кількість людей, які загинули під час Голодомору, невідома. У цьому зв’язку Лейтем зазначила, що, за оцінками, чисельність жертв Голодомору складає від 7 до 10 млн.

Крім того, член Палати громад переконана, що окремі дії Сталіна, в тому числі закриття східного кордону України, аби зупинити пересування українських селян до Росії, які шукали їжу, є явною ознакою того, що його політика була мотивована ворожістю проти ідентичності, традицій та культури українців, що “сьогодні називалося би етнічними чистками”.

Вона сказала, що “Голодомор в Україні є прикладом злочину, викликаного політичною ідеологією, та який розпалювався через упередження”. На її переконання, з історії про Голодомор необхідно засвоїти важливі уроки, аби “забезпечити, що світ ніколи знову не буде сліпим перед такими широкомасштабними злодіяннями”.

Лейтем закликала уряд Британії приєднатися до 17 країн, які вже визнали Голодомор геноцидом.

Своєю чергою член Лейбористської партії Стівен Паунд заявив: “Те, що сталося в Україні, те що сталося під час Голодомору, було геноцидом. Не більше, не менше. Це був спеціально цілеспрямований геноцид, який знищив найкраще її покоління, але не знищив українського народу, не знищив гордість, мужність та силу українського народу”.

За його словами, цей акт геноциду полишив рану в пам’яті українського народу, який донині відчуває біль від цього злочину.

Крім того, член Шотландської національної партії Карол Монаган наголосила, що уряд Великої Британії повинен визнати Голодомор геноцидом. Вона сказала, що уряд Шотландії продовжує дотримуватися позиції підтримки України та висловлює солідарність з українським народом.

Монаган заявила, що необхідно вжити необхідних кроків, аби у майбутньому Голодомор не повторився.

Водночас на дебатах був присутній представник чинного уряду Британії, який сказав, що “уряд зберігає переконання, що визнання цього рішення повинно ґрунтуватися на судовому процесі, який викликає довіру”. Він сказав, що уряд Британії продовжить слідувати цьому підходу.