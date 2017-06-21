Порошенко закликав Конгрес США розглянути резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українців

Президент Петро Порошенко закликав американських конгресменів розглянути резолюцію про визнання Голодомору актом геноциду українців. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час прес-конференції сьогодні у Вашингтоні.

Читайте такожШтат Вашингтон назвав Голодомор геноцидом українцівВін зазначив, що провів зустрічі з головою Палати представників Конгресу США Полом Раяном, з лідером демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі та іншими конгресменами.

«Ми отримали чергове підтвердження двосторонньої (двопартійної – УНІАН) підтримки Конгресу, Сенату. Перш за все, результатом зустрічі є те, що я підняв питання про розгляд в Конгресі резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського народу», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2016 року Верховна Рада ухвалила звернення до демократичних держав світу щодо визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні злочином геноциду українського народу.

У травні поточного року Сенат штату Вашингтон ухвалив резолюцію, в якій визнав Голодомор в 1932-1933 років «геноцидом, влаштованим Йосифом Сталіним і радянським режимом проти народу України».