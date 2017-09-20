Порошенко на Генасамблеї ООН закликав світову спільноту визнати Голодомор актом геноциду українців
Президент України нагадав, що автор Конвенції про покарання геноциду, прийнятої Генасамблеєю ООН у 1948 році, назвав знищення української нації «класичним прикладом геноциду».
Президент України Петро Порошенко закликав держави-члени ООН ухвалити рішення про визнання Голодомору актом геноциду українського народу.
Про це Порошенко заявив під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН сьогодні в Нью-Йорку.
Він зазначив, що Організація Об’єднаних Націй завжди відігравала провідну роль у забезпеченні того, щоб злочини минулого ніколи не могли повторитися.
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«72-та сесія Генеральної асамблеї співпадає з 85-тою річницею одного з найбільш смертоносного злочину ХХ століття - Голодомору. Це був штучний голод в Україні в 1932-1933 роках, організований тоталітарним режимом Сталіна, який призвів до загибелі від 7 до 10 мільйонів українців», - заявив він.
Порошенко додав, що доктор Рафал Лемкін, автор Конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду, прийнятої Генеральною асамблеєю ООН в 1948 році, назвав знищення української нації «класичним прикладом геноциду».
«Я закликаю держави-члени ООН прийняти власне історичне рішення про визнання Голодомору актом геноциду», - заявив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко також закликав генсека ООН відправити на Донбас місію для оцінки безпеки розміщення миротворців.