Порошенко на Генасамблеї ООН закликав світову спільноту визнати Голодомор актом геноциду українців

Президент України Петро Порошенко закликав держави-члени ООН ухвалити рішення про визнання Голодомору актом геноциду українського народу.

Про це Порошенко заявив під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН сьогодні в Нью-Йорку.

Він зазначив, що Організація Об’єднаних Націй завжди відігравала провідну роль у забезпеченні того, щоб злочини минулого ніколи не могли повторитися.

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«72-та сесія Генеральної асамблеї співпадає з 85-тою річницею одного з найбільш смертоносного злочину ХХ століття - Голодомору. Це був штучний голод в Україні в 1932-1933 роках, організований тоталітарним режимом Сталіна, який призвів до загибелі від 7 до 10 мільйонів українців», - заявив він.

Порошенко додав, що доктор Рафал Лемкін, автор Конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду, прийнятої Генеральною асамблеєю ООН в 1948 році, назвав знищення української нації «класичним прикладом геноциду».

«Я закликаю держави-члени ООН прийняти власне історичне рішення про визнання Голодомору актом геноциду», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко також закликав генсека ООН відправити на Донбас місію для оцінки безпеки розміщення миротворців.