Комуністичні тоталітарні режими вбили понад 100 мільйонів людей по всьому світу - Білий дім

У США Білий дім із нагоди сотих роковин більшовицького перевороту в Росії, відомого також як Жовтнева революція, 1917 року оприлюднив заяву, в якій визначив цей день як Національний день пам’яті жертв комунізму. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Більшовицька революція призвела до створення Радянського Союзу і його темних десятиліть репресивного комунізму, політичної філософії, несумісної зі свободою, добробутом і гідністю людського життя», – мовиться в заяві.

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У ній нагадано, що за останнє століття комуністичні тоталітарні режими по всьому світі вбили понад 100 мільйонів людей, а ще незліченно більше людей було змушене зазнати експлуатації, насильства і невимовного спустошення.

«Ці кроки, здійснені під брехливим приводом визволення, систематично окрадали невинних людей, позбавляючи їх Богом даних прав на вільне сповідання віри, свободу зібрань і незліченних інших прав, які ми вважаємо священними і недоторканними. Громадяни, які прагнули свободи, зазнавали поневолення з боку держави через примус, насильство і страх», – заявили в Білому домі.

«Сьогодні ми згадуємо тих, хто загинув, і тих, хто продовжує страждати під владою комунізму. В пам’ять про них і на честь нестримного духу тих, хто відважно боровся за розповсюдження свободи і вільних можливостей по всьому світі, наша нація підтверджує рішучий і твердий намір світити світлом свободи всім, хто прагне світлішого, вільнішого майбутнього», – йдеться в заяві.