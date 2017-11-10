Трамп не проводитиме окрему зустріч з Путіним на саміті у В'єтнамі

У В'єтнамі не буде окремої формальної зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомив Білий дім, передає Reuters.

Сторони не змогли узгодити графіки президентів на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, розповіла прес-секретар Сара Сандерс.

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«Але вони будуть перебувати в одному і тому ж місці. Чи перетнуться вони один з одним і привітають один одного? Це дуже ймовірно. Але що стосується узгодженої формальної зустрічі, в графіку такої немає, і ми не очікуємо, що вона буде», - додала Сандерс.

Раніше повідомлялося, що Білий дім у кінці жовтня повідомив, що Трамп, можливо, зустрінеться з Путіним під час саміту АТЕС у В'єтнамі, однак домовленості поки немає. Саміт АТЕС пройде у в'єтнамському Данангу 10-11 листопада.