В Австрії врятували альпініста, який провів 5 днів у 30-метровій прірві (відео)

В Австрії 45-річний чоловік намагався підкорити вершину Дахштайн, але провалився у прірву. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Врятував чоловіка мобільний телефон, завдяки ньому він не лише зміг додзвонитися до рятувальників, а й відправити дані про свій маршрут.

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Наразі альпініста шпиталізовано із переохолодженням та травмами плеча і ніг. Але попри п'ятиденні поневіряння, його стан стабільний, життю вже нічого не загрожує.

Раніше на Ельбрусі знайшли тіла шести альпіністів, зниклих у 1990-х та 2000-х роках.