На Ельбрусі знайшли тіла шести альпіністів, зниклих у 1990-х та 2000-х роках

Тіла відразу шістьох альпіністів, зниклих при сходженні на Ельбрус в 1990-х і 2000-х роках, виявлені рятувальниками на схилах. Про це повідомив начальник Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону МНС Абдуллах Гулієв. За його словами, в горах майже два місяці стоїть спека, і тіла виявили після танення шарів снігу і льоду, передає РБК.

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«З минулої п'ятниці наші хлопці робили обльоти Ельбрусу на вертольоті та виявили в різних місцях тіла шести альпіністів. Тіла трьох із них знайшли сьогодні на висоті 5500 метрів в районі західної вершини гори», - сказав Гулієв.

Тіла ще трьох альпіністів були виявлені на висоті 5300 метрів. Серед загиблих виявилася жінка, яка приїхала підкорювати Ельбрус з Санкт-Петербурга на початку 1990-х років і пропала безвісти. Особи решти п'ятьох загиблих поки не встановлені.

«Цим займуться співробітники Слідчого комітету. Імовірно, троє загинули в 2000-х роках», - сказав Гулієв.

19 вересня у високогірному Ельбруському районі Кабардино-Балкарії температура повітря піднімалася до плюс 20 градусів. Згідно з прогнозами синоптиків, на цьому рівні температура утримуватиметься ще близько десяти днів.

Як повідомляв УНІАН, у травні американець, який раніше пережив лавину на Евересті, загинув при другому сходженні.