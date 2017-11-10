Тіллерсон назвав умови, за яких можлива зустріч Трампа з Путіним у В’єтнамі

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон назвав умови, за яких може відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Як повідомляється на сайті Білого дому, виступаючи 9 листопада на брифінгу у Пекіні (Китай), Тіллерсон зауважив, що з російською стороною ніколи не було погодження щодо офіційної двосторонньої зустрічі Трампа і Путіна на цьому тижні під час турне президента США країнами Азії.

Держсекретар наголосив, що Трамп і Путін братимуть участь разом з іншими лідерами у саміті країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

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"Не було би чимось надзвичайним, якщо вони певним чином побачаться у кулуарах. Питання полягає у тому, чи є у нас достатньо обґрунтований зміст (для переговорів)", - сказав Тіллерсон.

Він додав, що з російською стороною відбувається взаємодія над низкою дуже важливих напрямків.

"І ми підтримуємо контакт з ними, і бачення полягає у тому: якщо двоє лідерів збираються зустрічатися, чи є якісь достатньо обґрунтовані питання для перемовин, які б виправдали проведення офіційної зустрічі", - пояснив Тіллерсон.

У цьому зв'язку держсекретар підкреслив, що ніяких рішень не було прийнято, а обговорення продовжуються.

"Якщо у нас буде зустріч, давайте пересвідчимося, що це буде змістовна зустріч", - наголосив держсекретар.

Тіллерсон поінформував, що США та Росія намагаються знайти рішення щодо ситуації у Сирії, окрім знищення угруповання "Ісламська держава", на чому нині, за його словами, обидві країни зосереджуються.

"У нас з Росією відбуваються серйозні розмови щодо ситуації в Україні. Ми обговорюємо з ними інші теми", - зауважив Тіллерсон.

Крім того, він підтвердив, що питання російського втручання у президентські вибори у США також залишається на порядку денному.