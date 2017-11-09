Рішення про зустріч Трампа з Путіним у В'єтнамі ще не прийнято – Тіллерсон

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив у четвер, що поки не було прийнято рішення про офіційну зустріч президента Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на саміті країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у В'єтнамі, який розпочнеться вже на цьому тижні.

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Як передає Reuters, Тіллерсон під час спілкування із журналістами у Пекіні, де він супроводжує Трампа у рамках його азіатського турне, сказав, що питання зустрічі залежить від того, наскільки вона буде змістовною.

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав на борту літака, який летів з Гонолулу у Токіо, що має намір зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним в рамках свого турне країнами Азії.

Очікується, що зустріч відбудеться на полях саміту країн АТЕС у В'єтнамі. Це буде друга зустріч президентів США та РФ.

Перша зустріч Путіна і Трампа відбулася 7 липня на полях саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі. Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Трамп на зустрічі з Путіним порушив тему втручання РФ у президентські вибори в США у 2016 році, але російський лідер заперечив вплив на вибори.