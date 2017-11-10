ЗМІ дізналися ім’я "племінниці" Путіна, з якою зустрічався екс-радник Трампа

У США федеральні слідчі дізналися ім’я таємничої росіянки, яка запропонувала допомогти в організації зустрічей між колишнім радником з кампанії Трампа Георгієм Пападопулосом та чиновниками Кремля. Жінку, яка видавала себе за племінницю Володимира Путіна звати Ольга Виноградова.

Про це повідомляє Politico.

Ім'я жінки набуло нового значення для федеральних слідчих, коли вони розслідували роль жінки, про яку Пападопулос спочатку описав в електронних листах до своїх колег по кампанії як "племінницю Путіна", а потім дізнався, що вона не пов'язана до президента Росії.

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Екс-радник Трампа називав Виноградову на ім'я в своїх електронних повідомленнях навесні 2016 року. Він познайомився з росіянкою в березні 2016 року завдяки почесному директору Лондонській академії дипломатії Джозефу Міфсуд. Академік назвав Виноградову людиною з великими зв'язками в російському уряді.

Співрозмовник видання підкреслює, що детальної інформації про цю жінку в листах немає. Невідомо, де вона жила, чим займалася, на якій посаді працювала і чи є вказане в листах ім'я справжнім, а не псевдонімом.

Потім стало відомо, що жінка, яку називали "племінницею Путіна", "є просто студенткою". Інтерес Пападопулоса до неї "дуже відрізнявся від академічного".

Як повідомляв УНІАН раніше, екс-радник Дональда Трампа Джордж Пападопулос зізнався у низці контактів з певним професором і громадянкою РФ, які нібито мали зв'язки з російською владою. За цими даними, неназваний професор розповідав Пападопулосу про компромат на Гілларі Клінтон у формі "тисяч електронних листів" ще до публікації WikiLeaks листування керівництва Демократичної партії, а також нібито звів його з представником МЗС Росії.