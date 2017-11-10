У Росії внаслідок вибуху на полігоні загинули військові

13:07, 10 листопада 2017
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Під час очищення мішенних полів від боєприпасів на полігоні у Забайкальському краї стався мимовільний підрив боєприпасів.

ru.krymr.com
 

У Росії в результаті вибуху на полігоні загинуло двоє військовослужбовців, ще п'ятеро дістали поранення. Про це повідомили в прес-службі міноборони РФ.

Читайте такожРосійський військовий у Вірменії застрелив товариша по службі і покінчив з собою«10 листопада 2017 року під час проведення планового очищення мішенних полів від боєприпасів на полігоні Цугол Забайкальського краю стався мимовільний підрив боєприпасів. У результаті вибуху офіцер і військовослужбовець за контрактом загинули, ще один офіцер і четверо військовослужбовців-контрактників дістали поранення», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потерпілих військових доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. За словами медиків, загрози їхньому життю немає.

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Теги: #росії полігоні військові#росії загинули військові