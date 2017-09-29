У Росії військовий розстріляв товаришів зі служби й втік зі зброєю

В Амурській області військовослужбовець розстріляв з автомата товаришів зі служби, офіцер і двоє військовослужбовців загинули, ще двоє поранені. Про це повідомляє РІА Новости, посилаючись на Міноборони РФ.

НП сталася на полігоні при проведенні планових нічних стрільб. "Військовослужбовець випустив чергу з автомата в напрямку групи, яка очікувала виходу на вогневий рубіж", — йдеться у повідомленні.

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Офіцер і двоє військовослужбовців померли від поранень на місці, ще двох бійців доставили до лікарні.

"Командуванням спільно з правоохоронними органами вжито заходів щодо його розшуку та затримання", — повідомляє російське відомство.

Як ймовірні причини події розглядаються всі версії, включаючи нервовий зрив військовослужбовця, додали у міністерстві РФ.

Як повідомляв УНІАН, у Москві в травні місцевий житель убив дружину і доньку, а потім наклав на себе руки.