Лавров визнав, що зустріч Путіна і Трампа не залежить від РФ: порадив звернутися до "чинуш" США

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував звернутися до американських «чинуш» щодо можливості зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа у В'єтнамі на саміті країн Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров заявив в ефірі одного з російських телеканалів.

«Звертайтеся до американців. Ми чули заяву Трампа, що він хоче зустрітися з Путіним. Що на це кажуть інші його «чинуші», я не знаю, питайте у них», - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада на борту літака, що летів з Гонолулу до Токіо, Трамп заявив, що має намір зустрітися з Путіним в рамках свого турне країнами Азії.

"Я думаю, це очікувано, що ми зустрінемося з Путіним, так. Ми хочемо допомоги Путіна в питанні Північної Кореї, і ми будемо зустрічатися з багатьма різними лідерами", - зазначив Трамп.

9 листопада державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон, виступаючи на брифінгу в Пекіні (Китай), зазначив, що з російською стороною ніколи не було узгодження про офіційну двосторонню зустріч Трампа і Путіна цього тижня під час турне президента США країнами Азії.

Держсекретар наголосив, що Трамп і Путін візьмуть участь разом з іншими лідерами в саміті країн АТЕС. Перебування президента США заплановано з 10 листопада, 12 листопада Трамп приїде на Філіппіни.

Раніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що формальна зустріч Трампа і Путіна на саміті АТЕС не відбудеться.

Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков зазначив, що від американської сторони надходять суперечливі заяви, але РФ продовжує працювати з тим, щоб вийти на якесь розуміння, але два президента «так чи інакше перетнуться», оскільки перебувають в одному місті.