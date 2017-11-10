На "Міс Всесвіту" у Росії Трампу пропонували привести в готель п'ятьох повій
14:32, 10 листопада 2017Світ
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Інцидент трапився під час візиту Трампа на конкурс "Міс Всесвіт" у 2013 році.
Дональд Трамп / REUTERS
Колишній охоронець Трампа у показах перед Конгресом повідомив про те, що в 2013 році росіяни запропонували надіслати в номер майбутньому президентові США Дональду Трампу п'ятьох повій. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Охоронець розповідав про візит тоді ще тільки бізнесмена Трампа на конкурс "Міс Всесвіт" у Москві. Саме тоді бізнес-партнер Трампа запропонував йому провести вечір з кількома дівчатами. Раніше преса писала, що такі пропозиції Трампу надходили і від російського співака і бізнесмена Еміна Агаларова. Трамп від подібних пропозицій відмовився.
Як повідомляв УНІАН, днями Трамп пристрасно поцілував свою дружину Меланію під час офіційного прийому в Сеулі.
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