На "Міс Всесвіту" у Росії Трампу пропонували привести в готель п'ятьох повій

Колишній охоронець Трампа у показах перед Конгресом повідомив про те, що в 2013 році росіяни запропонували надіслати в номер майбутньому президентові США Дональду Трампу п'ятьох повій. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Охоронець розповідав про візит тоді ще тільки бізнесмена Трампа на конкурс "Міс Всесвіт" у Москві. Саме тоді бізнес-партнер Трампа запропонував йому провести вечір з кількома дівчатами. Раніше преса писала, що такі пропозиції Трампу надходили і від російського співака і бізнесмена Еміна Агаларова. Трамп від подібних пропозицій відмовився.

Як повідомляв УНІАН, днями Трамп пристрасно поцілував свою дружину Меланію під час офіційного прийому в Сеулі.