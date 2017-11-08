Недоречний прояв почуттів: Трамп пристрасно поцілував Меланію у Сеулі (фото)

18:47, 08 листопада 2017
Курйози
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Президент США та його дружина не змогли стримати почуттів на публіці.

Дональд Трамп і Меланія / REUTERS

Меланія і Дональд прибули до Сеула, де їх зустріли президент Мун Джейн і його дружина Кім Джонсук.

Коли лідер США і його дружина йшли червоною доріжкою, Трамп раптом вирішив поцілувати кохану – такий неочікуваний вчинок Дональда знову викликав невдоволення громадськості, адже на офіційних прийомах прийнято стримувати почуття, передає Elle.

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Втім, Меланію це не збентежило – вона пішла далі, ніби нічого й не сталося, ніжно обіймаючи чоловіка і вітаючи першу леді Кореї.

Як повідомляв УНІАН, у мережі розгорівся ажіотаж довкола однієї з останніх появ президента США Дональда Трампа з дружиною Меланією на телебаченні. Глядачі стверджують, що в кадрі присутній двійник першої леді з накладним носом.

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Теги: #Трамп поцілував Меланію#поцілунок Трампа і Меланії