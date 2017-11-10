Портрет із молочної пінки: на Тайвані власниця кав'ярні створює об'ємні портрети домашніх улюбленців

На Тайвані власниця кав’ярні створює потрети домашніх улюбленці із молочної пінки.

Як йдеться у сюжеті «ТСН», для створення портрету треба надати фото моделі та почекати лише десять хвилин. Майстриня створює об’ємні портрети тварин та розмальовує їх спеціями.

Коштує таке швидкоплинне мистецтво від 23 доларів, залежно від складнощі завдання.