Портрет із молочної пінки: на Тайвані власниця кав'ярні створює об'ємні портрети домашніх улюбленців
15:45, 10 листопада 2017Світ
149
Для створення портрету із пінки треба надати фото моделі та почекати лише десять хвилин
Майстриня розмальовує портрети за допомогою пінки / скріншот
На Тайвані власниця кав’ярні створює потрети домашніх улюбленці із молочної пінки.
Як йдеться у сюжеті «ТСН», для створення портрету треба надати фото моделі та почекати лише десять хвилин. Майстриня створює об’ємні портрети тварин та розмальовує їх спеціями.
Коштує таке швидкоплинне мистецтво від 23 доларів, залежно від складнощі завдання.
Власниця кав'ярні на Тайвані створює портрети домашніх улюбленців із молочної пінки
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter