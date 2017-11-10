Екс-міністр культури Франції затверджена на посаді гендиректора ЮНЕСКО

Генеральним директором Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) затверджена колишній міністр культури і масових комунікацій Франції Одрі Азулай, передає kommersant.ru.

Читайте такожСША виходять із ЮНЕСКО (відео)Рішення про обрання було прийнято більшістю учасників сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. Азулай набрала 30 голосів з 58 можливих. Для перемоги їй потрібно було набрати не менше 30 голосів.

У 2000-2003 роках Одрі Азулай була помічником, а потім керівником відділу аудіовізуального сектору в Управлінні розвитку ЗМІ при Міністерстві культури Франції. З 2006 по 2017 рік Азулай працювала в Національному центрі кінематографії та анімації. У 2016-2017 роках вона була міністром культури і масових комунікацій в урядах Мануеля Вальса і Бернара Казнєва.