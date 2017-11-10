Єврокомісія запропонувала спростити пересування військ територією ЄС

Європейська комісія презентувала дорожню карту, спрямовану на усунення бар'єрів для безперешкодного транспортування військових частин і сил у межах ЄС. Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії, передає Deutsche Welle.

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Уточнюється, що ця дорожня карта передбачає поліпшення інфраструктури, зокрема, мостів, доріг і злітно-посадочних смуг, якими буде переміщатися важка військова техніка та обладнання. Крім того, повинно бути спрощено адміністративні та митні процедури, через які переміщення військ і техніки може затримуватися, що робить цей процес більш дорогим, а Європу - вразливою перед можливими нападами.

У Єврокомісії зазначили, що до березня 2018 року відомство надасть рекомендації щодо дій, які повинні бути прийняті для спрощення процесу переміщення військ і військової техніки всередині ЄС, а також визначить часові рамки для реалізації цього процесу.

Раніше повідомлялося, що наступного тижня 20 країн - членів ЄС підпишуть новий пакт про оборону для спільного фінансування проектів та розвитку військових можливостей.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що міністри оборони альянсу підтримали плани створити дві нові військові штаб-квартири в Європі в рамках посилення позицій блоку в Європі на тлі військової агресії з боку Росії.