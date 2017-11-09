Міністри оборони країн НАТО підтримали створення двох нових штаб-квартир у Європі

Північноатлантичний альянс у середу, 8 листопада, підтримав плани створити дві нові військові штаб-квартири в Європі. Це відбудеться в рамках посилення позицій НАТО в Європі на тлі військової агресії з боку Росії, передає Deutsche Welle.

Міністри оборони держав-членів НАТО під час зустрічі в Брюсселі погодили створення Атлантичного командування та логістичного командування, які даватимуть змогу більш оперативно реагувати на загрози у Європі. "Це є життєво важливим для трансатлантичного альянсу. Йдеться про те, яким чином перекидати військові сили через Атлантичний океан та переміщати їх територією Європи", - заявив під час прес-конференції генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, якого цитує Reuters.

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Дипломати, які обізнані з рішенням, повідомили агентству, що логістичне командування готова розмістити на своїй території Німеччина, яка займає стратегічно важливе географічне положення у центрі Європи. Логістичне командування може бути розміщене у морських державах - Португалії, Іспанії, Франції або США. Проте остаточного рішення щодо місця розташування нових штаб-квартир поки що не ухвалено.

Витрати на створення та діяльність штаб-квартир члени НАТО обговорюватимуть вже у 2018 році.

Крім того, під час зустрічі 8 листопада міністри країн НАТО домовились про розробку плану адаптованої командно-штабної структури Альянсу, яка стане основою для подальшої роботи, повідомив Столтенберг. Також міністри погодили створення нового центру з операцій в кіберпросторі з метою ефективної боротьби з кіберзагрозами.

Як повідомляв УНІАН раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО має намір створити два нові командування, щоб покращити спротив загрозі, що надходить від Росії. "Командування опікуватиметься захистом основних судноплавних шляхів в Атлантиці задля "покращення сполучення між Північною Америкою та Європою", а також логістикою в Європі", - заявив Столтенберг.