Сотні тисяч каталонців заполонили вулиці Барселони з вимогою звільнити екс-міністрів

Сотні тисяч людей у суботу, 11 листопада, вийшли на вулиці Барселони з вимогою до іспанського уряду звільнити з в'язниці лідерів руху за незалежність Каталонії та екс-міністрів. Йдеться про вісьмох колишніх членів уряду та двох керівників громадських організацій, які перебувають під вартою.

За оцінками місцевої поліції, в акції взяли участь до 750 тисяч людей, багато з них приїхали з інших населених пунктів Каталонії, повідомляє DW.com з посиланням на Reuters.

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Під час акції родичі ув'язнених виступали з промовами, мітингарі повністю заполонили одну з головних магістралей міста. Головне гасло акції - "Свободу політичним в'язням".

Останні опитування показують, що партії, які підтримують незалежність Каталонії, здобудуть найбільше голосів на майбутніх регіональних виборах, однак чи матимуть вони більшість у парламенті - поки сказати складно, зазначає Reuters.

Спікерку парламенту Каталонії Карме Форкадель напередодні звільнили з-під варти. Вона залишила мадридську в'язницю "Алькала-Меко" після того, як її адвокат вніс за неї заставу у розмірі 150 тисяч євро. Окрім того, в четвер, 9 листопада, суд звільнив під заставу ще чотирьох каталонських парламентаріїв, а одного - без внесення застави.

Нагадаємо, іспанський суд арештував низку членів уряду колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Сам Пучдемон та ще чотири міністри втекли до Бельгії. Після того як Мадрид видав європейський ордер на арешт відстороненого лідера регіону, Пучдемон здався поліції. Утім, суд залишив його на волі під особисте зобов'язання. 17 листопада суд у Бельгії має розглянути питання екстрадиції Пучдемона та міністрів до Іспанії.

27 жовтня уряд у Мадриді розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як регіональні законодавці ухвалили декларацію про незалежність від Іспанії. Влада Каталонії проголосила незалежність після референдуму 1 жовтня. Іспанський уряд визнав плебісцит незаконним. Явка виборців на референдумі становила близько 40 відсотків, із них 90 відсотків підтримали незалежність регіону.